Парламент Турции поддержал продление на год пребывание турецких военных в Азербайджане

Депутаты парламента Турции во вторник продлили на год пребывание в Азербайджане турецких военных, осуществляющих функции мониторинга, сообщает агентство "Анадолу".
Депутаты проголосовали за соответствующий закон на пленарном заседании. "Таким образом, с 17 ноября 2022 года срок миссии турецких военных в Азербайджане будет продлен еще на один год", - поясняет агентство.
Оно отмечает, что речь идет о пребывании военных Турции в совместном турецко-российском мониторинговом центре в Агдаме.
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