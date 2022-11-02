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Карабах 02.11.2022 00:20

Парламент Турции поддержал продление на год пребывание турецких военных в Азербайджане

Депутаты парламента Турции во вторник продлили на год пребывание в Азербайджане турецких военных, осуществляющих функции мониторинга, сообщает агентство "Анадолу".

Депутаты проголосовали за соответствующий закон на пленарном заседании. "Таким образом, с 17 ноября 2022 года срок миссии турецких военных в Азербайджане будет продлен еще на один год", - поясняет агентство.

Оно отмечает, что речь идет о пребывании военных Турции в совместном турецко-российском мониторинговом центре в Агдаме.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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