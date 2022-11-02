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Финансы 02.11.2022 21:40

Фондовые индексы Европы в основном снизились в ожидании решения Федрезерва

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились на торгах в среду, трейдеры ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов снизился на 0,29% и составил 413,39 пункта.

Британский фондовый индекс FTSE 100 опустился на 0,58%, германский DAX - на 0,61%, испанский IBEX 35 - на 0,45%, французский САС 40 - на 0,81%. Тем временем итальянский FTSE MIB подрос на 0,03%.

Итоги предпоследнего в этом году заседания Федрезерва будут подведены в 22:00 по бакинскому времени. По общему мнению, регулятор в четвертый раз подряд повысит ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов.

Инвесторы будут внимательно следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, надеясь уловить в нем сигналы возможного замедления темпа подъема ставки в ближайшем будущем.

Тем временем в среду стало известно, что число безработных в Германии в октябре увеличилось на 8 тыс. вместо ожидавшегося аналитиками роста на 12,5 тыс., а безработица осталась на отметке 5,5%, как и ожидалось.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в сентябре сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, импорт упал на рекордные с января 2,3%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в позапрошлом месяце составил 3,7 млрд евро по сравнению с 11,7 млрд евро годом ранее и 1,2 млрд евро в августе.

Акции A.P. Moeller-Maersk A/S упали на 5,8%. Финансовые показатели датской транспортно-логистической компании в третьем квартале 2022 года превзошли ожидания рынка, но компания понизила годовой прогноз для спроса из-за ухудшения ситуации в глобальной экономике.

Бумаги TeamViewer AG подорожали на 13,4%. Германский разработчик ПО отчитался о прибыли, превзошедшей прогнозы аналитиков, в третьем квартале и подтвердил годовой прогноз.

Цена бумаг GSK выросла на 0,03%. Британская фармацевтическая компания нарастила выручку в минувшем квартале на 18% и улучшила прогноз на год.

Капитализация Next Plc поднялась на 1,6%. Британская сеть магазинов одежды увеличила продажи в третьем квартале текущего финансового года чуть сильнее собственных прогнозов, на 0,4%. При этом за последние пять недель отчетного периода показатель подскочил на 1,4% благодаря всплеску спроса на теплую одежду в конце сентября.

Котировки акций Aston Martin Lagonda рухнули на 15,3% после того, как британский производитель спортивных автомобилей отчитался о резком увеличении доналогового убытка в третьем квартале.

Рыночная стоимость датской фармкомпании Novo Nordisk подскочила на 7,8%. Компания отчиталась о росте чистой прибыли в минувшем квартале до 14,41 млрд датских крон ($1,91 млрд) с 12,12 млрд крон годом ранее, а также о увеличении выручки на 28%, до 45,57 млрд крон. Оба показателя превысили прогнозы рынка.

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 являются акции поставщика облачных технологий Sinch AB, взлетевшие на 38%. Компания отчиталась о росте выручки в июле-сентябре на 83%, до 7,2 млрд шведских крон ($653 млн), и о росте скорректированного показателя EBITDA в три раза, до 901 млн крон.

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Тэги: ЕВРОПА, АКЦИИ, ТОРГИ


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