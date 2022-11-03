Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны ВС Армении на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении в четверг вечером на границе двух государств.

"3 ноября в 20:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Базирхана Кельбаджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)", - говорится в сообщении военного ведомства.





В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли "адекватные ответные меры".





Х.Насирзаде