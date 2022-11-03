Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны ВС Армении на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении в четверг вечером на границе двух государств.
"3 ноября в 20:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Базирхана Кельбаджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)", - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли "адекватные ответные меры".
Х.Насирзаде
Партии СПГ перенаправляются в Азию из-за загруженности хранилищ в Европе - S&P Global
Infiniti уходит с рынка РФ вслед за своей материнской компанией Nissan
Литовский завод удобрений Achema частично возобновил производство благодаря снижению цен на газ
Близ Тегерана произошли столкновения протестующих с полицией, есть пострадавшие
Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире продолжают снижаться - ВОЗ
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Столтенберг предположил, что Финляндия и Швеция выполнили условия Турции для вступления в НАТО
Премьер Израиля Лапид признал поражение на выборах, готов передать власть Нетаньяху
Glencore выплатит $320 млн для урегулирования дела о даче взяток в Великобритании
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
“Nar” поддержал проведение конкурса знаний SABAH
Kapital Bank принимает участие в Web Summit 2022
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают