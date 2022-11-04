Нидерланды предоставят Украине очередной пакет помощи на 120 млн евро

Нидерланды выделят 120 млн евро для поставок тяжелой военной техники украинской армии, в том числе 45 млн евро на танки Т-72, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нидерландов.

"Этот всеобъемлющий пакет является важным сигналом для России. Союзники продолжают объединять усилия для поддержки украинских вооруженных сил в борьбе с агрессивной войной России", - заявил министр обороны Кайса Оллонгрен.

Отмечается, что совместно с США и Чехией Нидерланды поставлят из Чехии 90 модернизированных и капитально отремонтированных танков. Украина получит часть танков уже в следующем месяце.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Нидерланды, США и Чехию за принятое решение о расширении помощи Украине.

"Я благодарен за совместное решение Нидерландов, США и Чехии по приобретению и передаче для нужд ВСУ 90 танков Т-72. Первые 26 восстановленных и модернизированных танков Украина получит уже в следующем месяце. Благодарю партнеров за проявление непоколебимой солидарности с Украиной", - написал Кулеба в Twitter.