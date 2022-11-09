Лукашенко и Путин обсудили по телефону белорусско-российские отношения

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин по телефону обсудили вопросы предстоящего заседания ОДКБ и ряд других вопросов, сообщил в четверг близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Лукашенко и Путин накануне вечером поговорили по телефону", - говорится в сообщении.

"Что обсуждали президенты: вопросы предстоящего заседания ОДКБ; белорусско-российские отношения с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество; график встреч до конца этого года", - отмечается в сообщении.