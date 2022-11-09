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СНГ 09.11.2022 14:41

Лукашенко и Путин обсудили по телефону белорусско-российские отношения

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин по телефону обсудили вопросы предстоящего заседания ОДКБ и ряд других вопросов, сообщил в четверг близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Лукашенко и Путин накануне вечером поговорили по телефону", - говорится в сообщении.

"Что обсуждали президенты: вопросы предстоящего заседания ОДКБ; белорусско-российские отношения с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество; график встреч до конца этого года", - отмечается в сообщении.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ВЛАДИМИР ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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