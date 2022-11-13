Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей при взрыве в Стамбуле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье направил письмо с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей при взрыве в Стамбуле.

«Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате вероломного взрыва, совершенного в центре Стамбула. В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления пострадавшим», - говорится в письме, опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.

Взрыв прогремел в центре Стамбула в воскресенье. Он произошел в районе площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города.

По последним данным, в результате взрыва на улице Истикляль погибли шесть человек, 53 - пострадали.

Р.Керимов