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Цена на нефть

11.11 $/bbl +/- WTI 88.96 +2.49 Brent 95.99 +2.32

ТЭК 14.11.2022 14:00

ЕС готов продолжать реализацию инициативы о лимите цен на нефть РФ - глава Еврокомиссии

ЕС готов работать над дальнейшим воплощением в жизнь предложения ввести потолок цен на нефть РФ, заявила Bloomerg глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"У нас в Европейском союзе есть для этого все необходимые средства (...) также очень важно, чтобы для многих уязвимых стран был приемлемый уровень цен на нефть", - сказала она.

В то же время она напомнила, что предполагаемый уровень цен на российскую нефть пока не определили.

Ранее главы МИД стран "группы семи" в совместном заявлении отметили, что в ближайшие недели намерены завершить процесс введения так называемого потолка цен на российскую нефть.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка цен на российскую нефть, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Согласно плану, с 5 декабря западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российской нефтью по всему миру, получая освобождение от эмбарго, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня. Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь утверждал, что России было бы выгодно продолжать продавать нефть даже в условиях разрабатываемого Западом потолка цен на нефть.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ГОТОВНОСТЬ


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