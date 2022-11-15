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СНГ 15.11.2022 21:57

Экспорт зерна из РФ приблизился к прошлогодним показателям, прогноз на текущий сезон сохраняется

Экспорт зерна из РФ с начала 2022-2023 сельхозгода (июль 2022 - июнь 2023 года) приблизился к прошлогодний показателям, несмотря на барьеры, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Прогноз экспорта зерна по итогам текущего сельхозгода остается неизменным.

"Несмотря на санкционное давление, логистические, финансовые ограничения, экспорт приблизительно на уровне прошлого года. В прошлом году на эту же дату у нас было экспортировано 15,6 млн тонн, на сегодняшний день - 15,7 млн тонн", - сообщила журналистам Абрамченко.

Экспорт российской пшеницы с начала текущего сельхозгода составил 13,4 млн тонн против 13 млн тонн годом ранее, сказала она.

Прогноз по экспорту зерна из РФ в текущем сезоне остается неизменным (ранее экспорт прогнозировался на уровне 50 млн тонн). "Прогноз по экспорту мы не корректируем", - отметила вице-премьер.

Она также напомнила, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза по увеличению квоты на вывоз зерна до 25,5 млн тонн (в этом году квота составляла 11 млн тонн). Предполагается, что квота будет действовать с 15 февраля по 30 июня.

Абрамченко также сообщила, что сбор зерна в РФ превысил 152 млн тонн, в том числе сбор пшеницы составил 105 млн тонн. "Я думаю, что в пределах этой величины будет результат урожая текущего года", - отметила она.

Сбора зерна в РФ в 2022 году ожидается на уровне около 150 млн тонн, в том числе 100 млн тонн пшеницы, прогнозировал ранее Минсельхоз.

С учетом ожидаемого урожая и потребности внутреннего рынка РФ необходимо вывезти за рубеж 50-60 млн тонн зерна, говорила в сентябре первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

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Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, ЭКСПОРТ, ДИНАМИКА


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