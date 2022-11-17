Алиев и Путин обсудили торговлю и энергетику

В четверг состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля. "Обсуждены отдельные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях", - говорится в сообщении.

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