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Внешняя политика 24.12.2023 13:10

Алиев и Путин провели телефонный разговор, отметили высокий уровень отношений между Азербайджаном и РФ - Кремль

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, "лидеры отметили достигнутый высокий уровень российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества и условились о продолжении личных контактов".

Алиеву также была направлена поздравительная телеграмма.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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