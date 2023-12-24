Алиев и Путин провели телефонный разговор, отметили высокий уровень отношений между Азербайджаном и РФ - Кремль

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.
Согласно сообщению, "лидеры отметили достигнутый высокий уровень российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества и условились о продолжении личных контактов".
Алиеву также была направлена поздравительная телеграмма.
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