Три судна, в том числе зафрахтованное продовольственной программой ООН, вышли в четверг из украинских портов - координационный центр

Совместный координационный центр (СКЦ) в четверг сообщил, что принял к сведению продление стамбульской "зерновой сделки" на 120 дней и продолжил работу в рамках этих договоренностей.
"СКЦ принимает к сведению автоматическое продление черноморской зерновой инициативы в соответствии с прежними условиями еще на 120 дней, начиная с 19 ноября, согласованное сторонами инициативы", - говорится в сообщении центра.
В СКЦ отметили, что в четверг три судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 98 840 тонн зерна и другого продовольствия.
Зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно Gokova-M перевозит 40 тыс. тонн пшеницы, предназначенной для Афганистана и Йемена.
"Пшеница будет перемолота в муку в Турции и отправлена в Афганистан (30 тыс. тонн) и Йемен (10 тыс. тонн)", - уточнили в СКЦ.
Помимо этого, судно Super Saka доставит в Саудовскую Аравию 54 тыс. тонн пшеницы, сухогруз Nizar переправит в Турцию 4 840 тонн соевых бобов.
В украинские порты направляется один сухогруз, который 17 ноября прошел по морскому гуманитарному коридору.
СКЦ также сообщает, что 69 сухогрузов ожидают разрешения на заход в порты Украины, а также 24 груженых судов готовятся к досмотру в турецких территориальных водах.
"По состоянию на 17 ноября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 11 186 228 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 941 судов: 470 на прибытие в украинские порты и 471 - на выход из них", - подчеркнули в СЦК.
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