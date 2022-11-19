Баку обвинил Париж в использовании МОФ как инструмента своей внешней политики

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана в субботу выступило с заявлением, в котором обвинило Францию в использовании Международной организации франкофонии (МОФ) в качестве инструмента своей внешней политики.

«Предпринятые (...) шаги, беспрецедентные на международных многосторонних площадках, и грубые процессуальные нарушения еще раз продемонстрировали, что Международная организация франкофонии является инструментом политики Франции для оказания давления на другие страны, и это, несомненно, серьезно повредит ее репутации», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства, выдержки из которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».

В нем отмечается, что в ходе министерского заседания, состоявшегося 18 ноября 2022 года в рамках саммита МОФ на тунисском острове Джерба, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сделал «полное искажений провокационное заявление о якобы антиазербайджанской позиции членов организации».

В министерстве сообщили, что «на этапе подготовки саммита при непосредственной поддержке Франции в первоначальные тексты Джербской декларации, являющейся итоговым документом саммита, и проекта резолюции, посвященной кризисным ситуациям во франкоязычном регионе, были включены односторонние, предвзятые и искаженные, провокационные антиазербайджанские положения с их представлением на обсуждение государств-членов».

Однако, продолжили во внешнеполитическом ведомстве, «в результате вмешательства ряда государств-членов в ходе обсуждения проектов документов из текстов были изъяты высказывания против нашей страны, а также не было допущено включение в проекты документов каких-либо высказываний, непосредственно направленных против Азербайджана».

Тем не менее, добавили в МИД, в окончательном варианте документа все еще остаются определенные элементы, не относящиеся, по оценке азербайджанского министерства, к мандату организации, которые Армения может использовать для ведения политической пропаганды.

Там заявили, что в процессе согласования документов Франция оказала «политическое давление и предприняла шаги, выходящие за рамки дипломатической практики», в отношении стран, возражавших против предвзятых антиазербайджанских положений.

Несмотря на это давление, сообщили в МИД Азербайджана, в пятницу в ходе министерского заседания государств-членов МОФ представители некоторых государств-членов вновь заявили, что возражают против соответствующих пунктов проекта резолюции и не согласны с принятием документа, тем не менее, данные возражения были проигнорированы. Им было заявлено, что проект документа одобрен для рассмотрения на саммите.

В азербайджанском министерстве считают, что это «нарушение процедуры принятия решений и игнорирование позиции государств-членов», в результате чего, говорится в сообщении, протестующие против такого решения представители покинули конференц-зал.

В МИД Азербайджана назвали совершенно неприемлемым обсуждение МОФ вопросов, не относящихся к мандату этой организации, а также их неправомерное использование в политических целях.

«Считаем документы, которые будут приняты на саммите Франкофонии в результате этой подрывной деятельности Франции, политически предвзятыми и не имеющими значения», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что азербайджанская сторона выразила признательность всем государствам, продемонстрировавшим в процессе обсуждения документов этого саммита позицию, основанную на нормах и принципах международного права.

Р.Керимов