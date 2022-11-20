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Внешняя политика 20.11.2022 17:19

Гасанов и Ганц обсудили перспективы военно-технического сотрудничества Баку и Тель-Авива

Министры обороны Азербайджана и Израиля Закир Гасанов и Бени Ганц обсудили в ходе телефонного разговора в воскресенье перспективы военно-технического сотрудничества Баку и Тель-Авива, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

«В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями о перспективах двустороннего военно-технического сотрудничества», - говорится в сообщении военного ведомства.

Согласно Минобороны, Ганц отметил, что азербайджано-израильские отношения основаны на дружбе и взаимном доверии и выразил признательность за решение об открытии посольства Азербайджана в Тель-Авиве.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИЗРАИЛЬ, РАЗГОВОР, МИНОБОРОНЫ


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