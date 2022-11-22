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Карабах 22.11.2022 17:44

Азербайджанские военные показали РМК и представителям турецко-российского мониторингового центра мины, заложенные армянами на высоте Сарыбаба

Минобороны Азербайджана сообщило российским миротворцам (РМК), временно размещенным в Карабахском регионе Азербайджана и Совместный турецко-российский мониторинговый центр проинформированы об обнаружении минного поля в северном направлении высоты Сарыбаба.

В информации оборонного ведомства отмечается, что российские миротворцы и представители мониторингового центра были приглашены на территорию для осмотра минного поля.

Минобороны во вторник заявило, что при проведении работ по разминированию 21 ноября в северном направлении высоты Сарыбаба было обнаружено минное поле, усеянное противопехотными минами, которые были установлены незаконными армянскими вооруженными формированиями.

В результате проведенных на территории мероприятий было обнаружено и обезврежено с соблюдением мер безопасности 350 противопехотных мин типа ПМН-Э, произведенных в Армении в 2021 году.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, МИНЫ


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