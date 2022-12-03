ВС Беларуси и России ведут подготовку как единая армия - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Вооруженные силы (ВС) республики и России проходят подготовку к отражению возможной агрессии извне "как единая группировка, единая армия".
"Думаю, вам уже белорусский министр обороны рассказал о ситуации в Беларуси, о подготовке, боевом слаживании подразделений Беларуси и России, которые присутствуют в Беларуси. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят", - сказал Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в субботу в Минске. Лукашенко цитирует президентская пресс-служба.
"Для того, чтобы в случае необходимости первые ряды наши - защитники Союзного государства - смогли отразить любую агрессию. От аптечек медицинских до... Я уже не говорю там про обмундирование и прочее, вооружение. Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают вокруг. Мы это не прятали. Да и в современном мире спрятать это невозможно", - подчеркнул он.
"Словом, так, как договаривались с президентом России. Вы не просто в теме, вы это реализовываете с нашим министерством обороны. Мы в этом отношении планы выполняем", - добавил он.
Президент Беларуси заверил министра обороны РФ в поддержке России в ситуации вокруг Украины.
По его словам, "они (западные страны - ИФ) видят, по нашему мнению, как продолжить войну". "Ну, тогда специальная операция не прекратится. (...) Словом, все, что белорусы по открытому, реальному договору должны сделать, мы сделаем. Вы в этом не сомневайтесь", - заявил Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.
"Я не собираюсь тут никого пугать. Вы тем более. (...) Но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя на то, как на это смотрят из-за океана, и Россия, и Беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться", - подчеркнул Лукашенко.
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