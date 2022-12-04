Новак исключил подчинение РФ потолку цен на нефть даже при риске сокращения добычи

Москва считает применение инструмента потолка цен на нефть, введенного ЕС, нерыночным, обдумывает механизм запрета на его применение и готова даже несколько сократить добычу нефти в случае, если страны захотят применять его, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы считаем, что этот инструмент нерыночный, неэффективный, грубо вмешивающийся в рыночные инструменты, противоречит всем правилам, тому же ВТО, например. В своей практике мы не собираемся применять инструменты, связанные с price cap. Для этого сейчас мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструмента price cap независимо от того, какой уровень будет установлен", - сказал Новак.
Он отметил, что внедрение такого инструмента может привести только к дестабилизации рынка, дефициту энергоресурсов, снижению инвестиций, а в будущем механизм может коснуться и других товаров или стран.
"Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут работать с нами на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу", - добавил вице-премьер.
Как сообщалось, в ночь с субботы на воскресенье ЕС опубликовал решение - потолок цен на российскую нефть утвержден на уровне $60 за баррель. Механизм вступает в силу с 5 декабря.
Байрамов отправился с визитом в Россию
Байрамов и Лавров обсудят двустороннюю повестку, нормализацию отношений между Баку и Ереваном - МИД РФ
Армения должна прекратить минный терроризм и возместить причиненный ущерб - постпред Азербайджана при ООН
Сборная Франции победила Польшу и вышла в четвертьфинал ЧМ
В Азербайджане более чем вдвое выросла суточная заболеваемость COVID-19
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Экипаж корабля «Шэньчжоу-14» вернулся на Землю с орбитальной станции Китая
Четыре человека погибли в результате взрыва газа в доме в Нижневартовске
В Минприроды Дагестана назвали основной версией гибели тюленей естественные факторы
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Фонд Развития Предпринимательства и Банк Республика организовали тренинги для женщин-предпринимателей в регионах
До саммита инноваций остались считаные дни!
Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают