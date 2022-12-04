Новак исключил подчинение РФ потолку цен на нефть даже при риске сокращения добычи

Москва считает применение инструмента потолка цен на нефть, введенного ЕС, нерыночным, обдумывает механизм запрета на его применение и готова даже несколько сократить добычу нефти в случае, если страны захотят применять его, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы считаем, что этот инструмент нерыночный, неэффективный, грубо вмешивающийся в рыночные инструменты, противоречит всем правилам, тому же ВТО, например. В своей практике мы не собираемся применять инструменты, связанные с price cap. Для этого сейчас мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструмента price cap независимо от того, какой уровень будет установлен", - сказал Новак.

Он отметил, что внедрение такого инструмента может привести только к дестабилизации рынка, дефициту энергоресурсов, снижению инвестиций, а в будущем механизм может коснуться и других товаров или стран.

"Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут работать с нами на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу", - добавил вице-премьер.

Как сообщалось, в ночь с субботы на воскресенье ЕС опубликовал решение - потолок цен на российскую нефть утвержден на уровне $60 за баррель. Механизм вступает в силу с 5 декабря.