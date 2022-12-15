Позиции азербайджанских военных вновь подверглись обстрелу на границе с Арменией и в Карабахе

Армянские военные в четверг вечером вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных на границе, сообщает Минобороны Азербайджана.

«15 декабря в 20:00 подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенного пункта Гызылджыг Зангезурского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района», - отмечается в информации ведомства.





Кроме этого, по данным Минобороны 15 декабря в 20:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении Агдамского района.





«Подразделениями ВС Азербайджана, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры», - указывает ведомство.





Х.Насирзаде