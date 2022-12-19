Путин: РФ и Беларусь согласовали все основные параметры ценообразования в сфере энергетики

Россия и Беларусь согласовали основные параметры ценообразования в сфере энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-белорусских переговоров.
Он напомнил, что Россия поставляет нефть и газ "на весьма выгодных, преференциальных условиях, что подтверждает привилегированный характер нашего партнёрства, является серьезной мерой поддержки белорусской экономики".
Путин заметил, что обсуждались ценовые параметры в сфере энергетики. "Я думаю, что мы сейчас с Александром Григорьевичем, вдвоем когда с глазу на глаз беседовали, будем считать, что все основные параметры, в том числе и параметры, такие чувствительные по ценообразованию в сфере энергетики, согласованы", - подытожил глава российского государства.
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