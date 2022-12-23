ВС Армении обстреляли позиций азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении.

"ВС Армении с 21:20 22 декабря до 04:10 23 февраля со своих позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечерского района с перерывами обстреливали позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зейлик, Безирхана м Моллабайрамлы Кельбаджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)", - говорится в сообщении военного ведомства.

По информации Минобороны, обстрел велся из минометов и стрелкового оружия различного калибра.

"Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры", - сообщили ведомстве.

Н.Аббасова