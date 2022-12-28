KREDAQRO разместила облигации на 500 тыс. манатов

Небанковская кредитная организация «KREDAQRO» в среду разместила облигации на 500 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на Бакинской фондовой бирже.

В ходе аукциона 9 инвесторов подали 9 заявок на покупку облигаций на 500 тыс. манатов.

Эмиссия разделена на 5 тыс. облигаций номиналом в 100 манат за ценную бумагу. Срок обращения – 18 месяцев, купонная ставка – 11% годовых (купонная выплата будет осуществляться каждые 90 дней).

Срок погашения облигаций – 28 июня 2024 года.

Как сообщалось ранее, KREDAQRO планирует в целом размещение облигаций на общую сумму 1 млн манатов – двумя траншами каждый по 500 тыс. манатов.

KREDAQRO госрегистрацию прошло 28 августа 2000 года, ее единственным учредителем является ООО «Aqromostfinans» (РФ). НБКО действует в сегменте кредитования ритейла и микро-бизнеса. Уставный капитал общества равен 452,3 тыс. манатов.

Активы НБКО на конец 2021 года равны 7 млн 652,931 тыс. манатов, кредитный портфель – 4 млн 324,07 тыс. манатов, капитал – 4 млн 627,386 тыс. манатов. Убыток общества по итогам 2021 года составил 1 млн 438,954 тыс. манатов.

Х.Насирзаде