Ограничение цен на нефть обходится России в $172 млн ежедневно

По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), введенный странами Запада потолок цен на российскую нефть обходится Кремлю в 160 млн евро ($172 млн) ежедневно.

Эта цифра вырастет до $280 млн в день с 5 февраля, когда ограничение распространится на нефтепродукты, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.

По данным CREA, если продолжить снижение ценового потолка с $60 до $25–35 за баррель, это сократит доходы России от экспорта нефти как минимум еще на 100 млн евро. В числе других предлагаемых мер — ужесточение штрафов за несоблюдение требований и дополнительные санкции, что может сократить доходы России еще на 200 млн евро в день.

В CREA уточнили, что Россия отгрузила сырую нефть на сумму 3,1 млрд евро на судах стран, на которые распространяется ценовой потолок. «Запрет ЕС на нефть и ограничение цен на нефть наконец-то вступили в силу, и их влияние оказалось таким значительным, как и ожидалось», - сказал ведущий аналитик CREA Лаури Мюлливирта.

С 5 декабря действует эмбарго Евросоюза на нефть из России. С того же дня установлен ценовой потолок на морские поставки этого топлива ($60 за баррель). Президент РФ Владимир Путин запретил поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен без его личного разрешения. 9 января Россия продала партию нефти по цене $42,19 за баррель.

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