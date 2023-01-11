Ограничение цен на нефть обходится России в $172 млн ежедневно

По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), введенный странами Запада потолок цен на российскую нефть обходится Кремлю в 160 млн евро ($172 млн) ежедневно.
Эта цифра вырастет до $280 млн в день с 5 февраля, когда ограничение распространится на нефтепродукты, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.
По данным CREA, если продолжить снижение ценового потолка с $60 до $25–35 за баррель, это сократит доходы России от экспорта нефти как минимум еще на 100 млн евро. В числе других предлагаемых мер — ужесточение штрафов за несоблюдение требований и дополнительные санкции, что может сократить доходы России еще на 200 млн евро в день.
В CREA уточнили, что Россия отгрузила сырую нефть на сумму 3,1 млрд евро на судах стран, на которые распространяется ценовой потолок. «Запрет ЕС на нефть и ограничение цен на нефть наконец-то вступили в силу, и их влияние оказалось таким значительным, как и ожидалось», - сказал ведущий аналитик CREA Лаури Мюлливирта.
С 5 декабря действует эмбарго Евросоюза на нефть из России. С того же дня установлен ценовой потолок на морские поставки этого топлива ($60 за баррель). Президент РФ Владимир Путин запретил поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен без его личного разрешения. 9 января Россия продала партию нефти по цене $42,19 за баррель.
Отдел новостей
Алиев утвердил закон «О политических партиях»
Алиев назначил посла Азербайджана в Израиле
Джаббаров обсудил с Олдом широкий спектр экономического взаимодействия между Баку и Лондоном
Forbes назвал Баку одним из лучших мест для путешествий в 2023г
В Азербайджане за 32 года детская смертность снизилась в 10 раз - ООН
Мировые расходы на мобильные игры сократились на 5% в 2022г из-за инфляции
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
В Ереване митингуют у посольства РФ
Президент Южной Кореи заявляет, что ядерные амбиции КНДР могут спровоцировать дальнейший конфликт
Большинство французов поддерживает протесты против пенсионной реформы и многие готовы в них участвовать - опрос
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Купите в новом году дом мечты с Kapital Bank!
«AzerTelecom» и «Казахтелеком» переходят в активную фазу реализации Транскаспийского проекта
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают