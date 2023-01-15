Великобритания отправит Украине вертолеты Apache с ракетами Hellfire

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак утвердил новый пакет военной помощи Украине.

Как сообщает газета Mirror, помимо 10 танков Challenger 2, о передаче которых сообщалось ранее, в новый пакет вошли и четыре ударных вертолета Apache с ракетами AGM-114 Hellfire с лазерным или активным радиолокационным наведением. Это высокоточная ракета применяется для уничтожения бронированной техники, а также различных укреплений на дальности до 8 км.

По данным источника, сначала Киеву будут отправлены танки, а через некоторое время и вертолеты. Также источник считает, что другие члены НАТО последуют примеру Великобритании.

В.Алиев