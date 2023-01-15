Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.01 $/bbl +/- WTI 79.86 +1.47 Brent 85.28 +1.25

Дальнее зарубежье 15.01.2023 13:59

Великобритания отправит Украине вертолеты Apache с ракетами Hellfire

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак утвердил новый пакет военной помощи Украине.

Как сообщает газета Mirror, помимо 10 танков Challenger 2, о передаче которых сообщалось ранее, в новый пакет вошли и четыре ударных вертолета Apache с ракетами AGM-114 Hellfire с лазерным или активным радиолокационным наведением. Это высокоточная ракета применяется для уничтожения бронированной техники, а также различных укреплений на дальности до 8 км.

По данным источника, сначала Киеву будут отправлены танки, а через некоторое время и вертолеты. Также источник считает, что другие члены НАТО последуют примеру Великобритании.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ВЕРТОЛЁТЫ, РАКЕТЫ


Похожие новости


Лондон планирует поставить танки Украине в ближайшие недели Лондон может отправить Киеву танки Challenger 2 Украина и РФ ведут бои за контроль над трассой Р66 на Кременную – разведка Великобритании Сунак распорядился оценить военную помощь Украине со стороны Великобритании Британский премьер пообещал в ближайшие недели поставить Украине ракеты ПВО малой дальности Британский премьер не исключает наращивания военной помощи Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az