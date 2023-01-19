Золото слабо дорожает, торгуется вблизи апрельского максимума

Цены на золото умеренно растут в среду после выхода слабых статданных о розничных продажах в США, в ходе торгов обновив максимум с апреля.
Котировки февральских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 20:27 по бакинскому времени повысились на 0,18% - до $1913,3 за тройскую унцию. Ранее в ходе сессии котировки достигали $1929,8 за унцию, самой высокой отметки с 25 апреля прошлого года.
Серебро с поставкой в марте подешевело на 0,12% и стоит $24,04 за унцию.
Как стало известно в среду, розничные продажи в США в декабре упали на 1,1% относительно предыдущего месяца. Аналитики в целом ожидали более умеренного снижения, на 0,8-0,9%.
Кроме того, данные за ноябрь были пересмотрены в худшую сторону: в позапрошлом месяце показатель понизился на 1%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,6%.
"Данные оказали поддержку ценам на золото, поскольку трейдеры считают, что Федрезерв едва ли будет придерживаться ястребиного подхода к денежно-кредитной политике перед лицом слабой экономики", - отметил старший аналитик Avatrade Наим Аслам.
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