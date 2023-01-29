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Внешняя политика 29.01.2023 16:41

Президент Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл с официальным визитом в Венгрию.

Об этом сообщается в информации на сайте главы азербайджанского государства.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АЛИЕВ, ВЕНГРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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