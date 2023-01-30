Дипмиссия США в Турции предупреждает американцев о возможных нападениях в Стамбуле

Посольство США в Турции в понедельник предупредило находящихся в стране американцев о возможных нападениях на церкви, синагоги и дипломатические миссии в Стамбуле.

"Правительство США предупреждает своих граждан о том, что вскоре террористы могут совершить нападения на церкви, синагоги и дипломатические миссии в Стамбуле или другие места, где часто бывают жители Запада, особенно в районах Бейоглу, Галата, Таксим и Истикляль", - говорится в коммюнике посольства.

Отмечается, что американское правительство, в частности, призывает избегать больших скоплений людей, сохранять бдительность в районах, где проводят время приезжие из западных стран, вести себя сдержанно, следить за информацией местных СМИ.

Подчеркивается, что в настоящий момент турецкие власти ведут работу по выявлению тех, кто, возможно, готовит нападения.

Западные СМИ напоминают, что 27 января несколько посольств в Анкаре, в том числе посольства США, Германии, Франции и Италии, распространили предупреждения о безопасности в связи с вероятностью нападений в местах поклонений после того, как в Швеции, Нидерландах и Дании публично сожгли Коран.

В минувшую субботу власти Турции предостерегли своих граждан от "возможных проявлений исламофобии, ксенофобии и расизма" в США и Европе.