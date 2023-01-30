Азербайджан в ноябре обогнал Россию по объемам поставок газа в Турцию

Азербайджан в январе-ноябре 2022 года экспортировал в Турцию 7 млрд 920,59 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 1,9% ниже показателя аналогичного периода 2021 года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в ноябре 2022 года экспорт газа из Азербайджана в Турцию составил 749,97 млн кубометров, что на 23,45% выше показателя аналогичного периода 2021 года. В ноябре на долю Азербайджана пришлось 18,19% всех поставок газа в Турцию, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

В ноябре Азербайджан сохранил вторую позицию по объему поставок газа в Турцию, обогнав Россию, которая спустилась с первой позиции в октябре до третьей - ноябре. На первом месте - Иран, на долю которого пришлось 20,79% всех поставок, на третьем - Россия (18,1%), на четвертом - США (11,28%).

Общий экспорт газа в Турцию в ноябре 2022 года составил 4 млрд 123,14 млн кубометров (спад на 18,34% по сравнению с ноябрем 2021г - ИФ).

При этом, на долю трубопроводного газа пришлось 2 млрд 353,26 млн кубометров (57,07% всех поставок, спад на 22,1%), СПГ - 1 млрд 769,88 млн кубометров (42,93% всех поставок, спад на 12,73%).

Всего поставки газа в Турцию в ноябре осуществлялись из 12 стран (Азербайджан, Россия, Иран - трубопроводами, Алжир, США, Египет, Экваториальная Гвинея, Франция, Катар, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Оман - LPG).

В Турцию поставляется азербайджанский газ, добываемый в рамках Стадии-1 и Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Как сообщалось ранее, Азербайджан и Турция в III-ем квартале 2021 года заключили новое соглашение о купле-продаже газа со Стадии-1 - 11 млрд кубометров природного газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум. Поставки в рамках соглашения начались с 1 октября 2021 года. Поставки на 2022 год по новому контракту предусмотрены в объеме 2,55 млрд кубометров. На пике объем поставок по контракту предусмотрен на уровне 3,7 млрд кубометров в год.

Азербайджан в 2021 году, в целом, экспортировал в Турцию 8 млрд 820,24 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз (спад на 22,7%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), SOCAR (14,35%), NICO (10%) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (6,67%).

Н.Аббасова