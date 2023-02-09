Великобритания может поставить Украине только учебные, а не боевые истребители

Великобритания готова предложить Украине только истребители Typhoon, которые предназначены для тренировок пилотов и не используются в боевых действиях, сообщает Sky News со ссылкой на источник в Королевских ВВС.
"Tranche 1 (Typhoon) - это просто учебные самолеты, они не предназначены для боевых действий", - сказал источник.
По его мнению, думать, что Великобритания отправит Украине какие-либо другие самолеты, например, F-35, "глупо", пояснив, что это "слишком дорого, сложно, и у нас нет запасных".
Кроме того, телеканал сообщает, что вся система летной подготовки британских военных летчиков "беспорядочна", поэтому обучение украинских пилотов также под вопросом.
Уточняется, что при нынешней системе подготовки летного состава новичку может понадобиться 8 - 10 лет, чтобы овладеть техникой пилотирования современных самолетов вместо запланированных трех лет.
Источник, комментируя обещание премьер-министра Великобритании Риши Сунака проводить обучение украинских пилотов, заявил: "Невероятно. Мы четко установили, что не можем обучать наших собственных пилотов".
В Карабахе и Зангезуре проведены земляные строительные работы на 400 тыс. га
Расследование по делу о крушении MH17 будет приостановлено - нидерландская прокуратура
Баку и Будапешт готовят для подписания 2 документа – посол Азербайджана в Венгрии
В Азербайджане в 2022г посредством инвестконкурсов приватизированы 3 предприятия, новые владельцы вложат 30 млн манатов в их развитие
Розничная торговля Финляндии парализована забастовкой
Власти Азербайджана продлили до 2024г действие нулевых ставок таможенных пошлин на импорт ряда товаров
Сборная США решила бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия россиян под флагом РФ
Палата представителей одобрила отмену обязательной вакцинации от COVID-19 приезжающих в США
Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов в Турции около 40 человек
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Bakcell отправляет специальное телекоммуникационное оборудование в Турцию
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают