Алиев пригласил Барзани посетить с визитом Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на "полях" Мюнхенской конференции по безопасности в субботу провел встречу с главой регионального правительства Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.
"Барзани на встрече сказал, что для развития связей между Азербайджаном и Иракским Курдистаном имеется большой потенциал. Отметив, что между Иракским Курдистаном и Азербайджаном существуют исторические и культурные связи, Барзани довел до внимания, что этот регион имеет очень тесные отношения с Турцией, и в этом контексте могут быть рассмотрены совместные проекты сотрудничества", - отмечается в информации на сайте главы азербайджанского государства.
Барзани подчеркнул, что туристы из Иракского Курдистана посещают Азербайджан и очень довольны этими поездками.
Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан и Турцию связывают братские отношения, и в перспективе могут быть рассмотрены механизмы трехстороннего сотрудничества.
Алиев добавил, что имеется большой потенциал для развития отношений с Иракским Курдистаном в экономической, торговой сферах. Поэтому можно рассмотреть вопросы налаживания прямых связей между бизнес-кругами, а также создания различных институтов в форме бизнес-советов.
"Президент Алиев пригласил Барзани совершить визит в Азербайджан. Это приглашение было принято", - подчеркивается в информации.
В.Алиев
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