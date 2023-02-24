Эрдоган заявил Путину о необходимости установить справедливый мир без дальнейших жертв в российско-украинском конфликте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине, зерновую сделку, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

"Необходимо установить справедливый мир без дальнейших человеческих жертв и разрушений в российско-украинском конфликте", - приводит слова турецкого президента "Анадолу".

Эрдоган заявил об искреннем стремлении Турции к продлению заключенной в Стамбуле в 2022 году зерновой сделки, отметил, что Анкара готова способствовать этому.

Также президент Турции поблагодарил Путина за солидарность в связи с землетрясениями, произошедшими 6 февраля.