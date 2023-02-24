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Дальнее зарубежье 24.02.2023 21:10

Эрдоган заявил Путину о необходимости установить справедливый мир без дальнейших жертв в российско-украинском конфликте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине, зерновую сделку, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

"Необходимо установить справедливый мир без дальнейших человеческих жертв и разрушений в российско-украинском конфликте", - приводит слова турецкого президента "Анадолу".

Эрдоган заявил об искреннем стремлении Турции к продлению заключенной в Стамбуле в 2022 году зерновой сделки, отметил, что Анкара готова способствовать этому.

Также президент Турции поблагодарил Путина за солидарность в связи с землетрясениями, произошедшими 6 февраля.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ПУТИН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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