Эрдоган заявил Путину о необходимости установить справедливый мир без дальнейших жертв в российско-украинском конфликте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине, зерновую сделку, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".
"Необходимо установить справедливый мир без дальнейших человеческих жертв и разрушений в российско-украинском конфликте", - приводит слова турецкого президента "Анадолу".
Эрдоган заявил об искреннем стремлении Турции к продлению заключенной в Стамбуле в 2022 году зерновой сделки, отметил, что Анкара готова способствовать этому.
Также президент Турции поблагодарил Путина за солидарность в связи с землетрясениями, произошедшими 6 февраля.
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