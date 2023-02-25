Лидеры Азербайджана и Турции провели встречу в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в субботу в Стамбуле с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, сообщает турецкое агентство "Анадолу". Глава азербайджанского государства прибыл в Турцию, чтобы выразить соболезнования и солидарность в связи с последствиями разрушительных землетрясений. Встреча глав государств состоялась в резиденции "Вахдеттин" в закрытом для прессы режиме. В.Алиев

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