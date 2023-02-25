Лидеры Азербайджана и Турции провели встречу в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в субботу в Стамбуле с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, сообщает турецкое агентство "Анадолу".
Глава азербайджанского государства прибыл в Турцию, чтобы выразить соболезнования и солидарность в связи с последствиями разрушительных землетрясений.
Встреча глав государств состоялась в резиденции "Вахдеттин" в закрытом для прессы режиме.
В.Алиев
AAM приобретает оборудование на $10 млн для добычи руды на месторождениях в Азербайджане
Внешние обязательства банков в Азербайджане в январе увеличились на 3%
Баку и Ташкент примут стимулирующие меры для увеличения железнодорожных грузоперевозок и транзита
В Азербайджане спад новых случаев COVID-19
Бразильским футболистам "Зенита" Клаудио и Малкому предоставлено гражданство РФ
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Зеленский посчитал недостаточными санкции против России в 10-м пакете ЕС
Генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине закончится за столом переговоров
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank пожертвовал 90 тысяч манатов на поддержку Турции
Бизнес-кредиты для предпринимателей от AccessBank!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна