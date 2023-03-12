В разведке Британии высказались о влиянии войны в Украине на уровень смертности в России

Из-за войны России против Украины в российских регионах фиксируется значительно более высокий уровень смертности, чем в более состоятельных городах Москва или Санкт-Петербург.
"Поскольку Россия продолжает испытывать чрезвычайно тяжелые потери, влияние существенно различается в регионах России. В зависимости от численности их населения, самые богатые города - Москва и Санкт-Петербург - остались относительно без потерь", - сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
В то же время, как отмечают в разведке, это особенно касается семей российских элит.
Так, 21 февраля 2023 года во время обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам на кадрах можно было увидеть российских чиновников в первых двух рядах аудитории: "Известно, что дети ни одного из них не служат в армии".
"Во многих восточных регионах вероятно, что смертность возрастает в процентном отношении к количеству населения в 30+ раз выше, чем в Москве. На местах, в наибольшей степени страдают этнические меньшинства. В Астрахани около 75% потерь приходится на казахское и татарское меньшинства. Поскольку российское Министерство обороны стремится устранить постоянную нехватку боевого персонала, обособленность более состоятельных и влиятельных членов российского общества, весьма вероятно, будет оставаться главным вопросом", - отмечается в сообщении.
В.Алиев
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