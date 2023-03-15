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Оборона 15.03.2023 11:50

Армянские военные вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе и в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в ночь на среду позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.

«15 марта с 00:10 до 02:30 были обстреляны позиции нашей армии на границе. В частности, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Азизли и Гараиман Басаркечарского района периодически подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Юхары Айрым Кяльбаджарского района и Астаф Дашкесанского района (в районе границы Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.

Кроме того, добавили в Минобороны, члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы (в Карабахском регионе Азербайджана - ИФ-Аз), периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Ходжалинского и Ходжавендского районов.

В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли «адекватные ответные меры».

Р.Керимов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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