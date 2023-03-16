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Это интересно 16.03.2023 15:42

Алиев: из Азербайджана в Турцию перечислено свыше $45 млн для ликвидации последствий землетрясения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что из Азербайджана в Турцию перечислено свыше $45 млн для ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля.

«До сегодняшнего дня на банковские счета AFAD (Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции- ИФ-Аз) и других гуманитарных организаций перечислено (из Азербайджана – ИФ) более $45 млн», - заявил Алиев, выступая в четверг на внеочередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

Помимо этого, продолжил он, в Турцию и Азербайджана было доставлено 5,3 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Глава государства отметил, что из Азербайджана в зону землетрясения были направлены 940 спасателей, медицинских работников и добровольцев.

Алиев добавил, что азербайджанские спасатели спасли из-под завалов 53 человека, извлекли тела 780 погибших, азербайджанские медики оказали помощь свыше 3 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, мощное землетрясение произошло 6 февраля в Турции, число жертв которого превысило 49 тысяч человек.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ТУРЦИЯ, ПОМОЩЬ


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