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ТЭК 17.03.2023 12:04

Азербайджан в январе-феврале сократил добычу нефти с конденсатом на 6%, газа - увеличил на 4%

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе-феврале 2023 года составила 5 млн 113,3 тыс. тонн, что на 6,4% ниже показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом составила 5 млн 101,6 тыс. тонн (спад на 6,4%).

Добыча газа в Азербайджане в январе-феврале 2023 года составила 8 млрд 8,5 млн кубометров (рост на 4,2%). При этом, добыча товарного газа составила 6 млрд 65,8 млн кубометров (рост на 0,9%).

В 2022 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 32 млн 667,7 тыс. тонн (спад на 5,5%), газа - 46 млрд 743,3 млн кубометров (рост на 6,6%). При этом, добыча товарного газа составила 34 млрд 958,3 млн кубометров (рост на 7,3%).

Правительство Азербайджана прогнозирует добычу нефти в стране в 2023 году на уровне 31 млн 222,3 тыс. тонн, газа - 46 млрд 761,6 млн кубометров. По данным правительства, добыча товарного газа в 2023 году составит 35 млрд 900,3 млн кубометров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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