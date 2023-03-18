Против нашего народа был совершен геноцид, мы никогда этого не забудем - Алиев

"Около 30 лет наши земли находились под оккупацией. Армения проводила против нашего народа политику этнической чистки. Сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из родных земель, стали беженцами и вынужденными переселенцами".
Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы из села Талыш Тертерского района, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
"Против нашего народа был совершен геноцид, была совершена несправедливость, были совершены военные преступления. Мы никогда этого не забудем. Мы никогда этого не должны забывать", - подчеркнул глава государства.
В.Алиев
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