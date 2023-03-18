Алиев: если Армения хочет жить спокойно на территории в 29 тыс. кв. км, то Ереван должен принять условие Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что если Ереван не признает территориальную целостность Азербайджана, то и Баку не признает территориальную целостность Армении.

"Если Армения не признает нашу территориальную целостность, то и мы не признаем их территориальную целостность. Армения и стоящие за ней лицемерные страны должны знать, каким будет результат. Они должны знать, что никакой грязный план против нас не будет реализован. У нас есть мощь, у нас есть друзья, у нас сильное положение в мире и у нас сильная воля. Мы продемонстрировали это во время войны и в послевоенный период", - сказал Алиев в субботу в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруза из села Талыш Тертерского района (Карабахский регион Азербайджана).

По его словам, руководство Армении заявляет, что хочет жить спокойно на территории площадью 29 тыс. кв. км. "Для того, чтобы Армения спокойно жила на территории в 29 тыс. кв. км есть одно условие - принять наше условие: официально признать Карабах территорией Азербайджана, подписать с нами мирный договор и провести работы по делимитации согласно нашим условиям. Лишь в таком случае они смогут спокойно жить на территории в 29 тыс. кв. км", - отметил он.

Алиев обвинил отдельные международные организации и страны в двойных стандартах за отказ от осуждения Армении в период оккупации ею азербайджанских территорий. "Посмотрите, что сегодня говорит руководство Армении, которое ранее утверждало, что "Карабах - это Армения и точка". Сегодня, оно говорит, "дайте нам жить на территории в 29 тысяч квадратных километров". Почему они не говорили это во время оккупации (азербайджанских территорий - ИФ-Аз)? Почему пытались в период оккупации объединить все наши оккупированные земли под названием "Нагорно-Карабахская Республика". Почему международные организации и некоторые проармянские страны, которые закрывают глаза на эти безобразные и незаконные действия, в то время не выступили с критикой Армении? Сколько мы должны сталкиваться с двойными стандартами? Сколько мы должны сталкиваться с лицемерием?" - подчеркнул президент Азербайджана.

По его словам, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в соответствии с Уставом ООН. "Мы изгнали врага. (...). Сегодня мы строим и созидаем (на освобожденных территориях - ИФ-Аз). В том числе и здесь, в селе Талыш, в поселке Суговушан, в Гадруте, в Шуше и на всех других освобожденных землях. Армения опустошила и разграбила эти территории. А мы строим и создаем", - отметил он.

А.Азизов