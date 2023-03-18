Мирный договор между Азербайджаном и Арменией должен учитывать послевоенные реалии - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор с Арменией должен учитывать послевоенные реалии.

"Никто не должен забывать итоги второй Карабахской войны и все должны принять новые реалии", сказал Алиев в субботу в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруза из села Талыш Тертерского района (Карабахский регион Азербайджана).

По его словам, никто не должен забывать того, что земли Азербайджана в течение 30 лет находились под оккупацией, и эти важные для будущего мирного договора с Арменией факторы должны приниматься в расчет. "Потому что в некоторых случаях мы видим, что словно не было войны, словно не было оккупации, словно не было тех, кто превратил Агдам в "Хиросиму Кавказа". Это хотят забыть и заставить нас это забыть. Этого никогда не будет. Реалии, связанные с оккупацией, войной, послевоенные реалии должны найти и найдут свое отражение в мирных переговорах. В противном случае никакого мирного договора не будет. Если это не нужно Армении, то и нам не нужно. После этого посмотрим, чем все это закончится?!", - добавил Алиев.

А.Азизов