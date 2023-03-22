Рынки акций Европы закрылись без единой динамики в ожидании заседаний ФРС и Банка Англии

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в среду с разнонаправленными изменениями в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы США.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 повысился на 0,15% и составил 447,16 пункта.
Британский фондовый индекс FTSE 100 вырос на 0,41%, германский DAX - на 0,14%, французский CAC 40 - на 0,26%. Между тем итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,1% и 0,4% соответственно.
Кроме того, трейдеры оценивали экономические данные из Великобритании, которые могут оказать влияние на решение руководства Банка Англии о размере базовой ставки.
Потребительские цены в Великобритании в феврале выросли на 10,4% в годовом выражении, сообщило статуправление страны в среду. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 10,1% в январе. При этом аналитики ожидали замедления роста цен до 9,9%.
Ускорение инфляции было отмечено впервые за четыре месяца и обусловлено существенным ростом цен в ресторанах и гостиницах (на 12,1%, максимальный скачок с июня 1991 года). Кроме того, стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков взлетела на 18%, что является самым существенным приростом с августа 1977 года.
Эти данные повышают вероятность того, что Банк Англии продолжит повышение процентных ставок для сдерживания инфляции, отмечают эксперты. Ранее некоторые экономисты полагали, что осторожный подход к денежно-кредитной политике на фоне проблем в банковском секторе может привести к тому, что британский ЦБ по итогам заседания в четверг сохранит ставку без изменения.
Акции Stellantis NV выросли на 0,3%. Европейский автомобильный концерн объявил о намерении инвестировать свыше 130 млн евро в производство новой модели электромобиля на заводе в Германии. Эта модель придет на смену компактному кроссоверу Opel Grandland, её выпуск начнется во втором полугодии 2024 года.
Капитализация voestalpine AG понизилась на 0,5%. Австрийская сталелитейная компания инвестирует около 1,5 млрд евро в строительство двух дуговых электропечей, которые станут более экологичной заменой доменным печам на заводах в Линце и Донавице. Совокупная мощность двух новых электропечей - около 2,5 млн тонн стали в год, ввод в эксплуатацию ожидается в 2027 году.
Акции производителей спортивных товаров adidas подешевели на 1,1%, Puma - на 0,5% вслед за падением котировок бумаг американского конкурента Nike после публикации квартальной отчетности.
Рыночная стоимость оператора аэропортов Fraport AG понизилась на 0,9%, хотя компания объявила об увеличении числа рейсов в летнем расписании аэропорта Франкфурта-на-Майне на фоне восстановления спроса после пандемии.
Лидером снижения среди компонентов Stoxx 600 стали акции германской Aroundtown S.A. (-10%), работающей в секторе недвижимости.
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