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Внешняя политика 25.03.2023 19:06

Алиев заявил Мишелю, что Армения своими провокациями нагнетает обстановку на Южном Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу в ходе телефонного разговора с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем проинформировал его о провокациях Армении, направленных на эскалацию на Южном Кавказе.

"Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе разговора Мишель коснулся различных вопросов, обсужденных на встречах в трехстороннем формате (с участием также премьера Армении - ИФ-Аз), состоявшихся в период с 14 декабря 2021 года по 31 августа 2022 года в Брюсселе", - сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Мишель также подчеркнул, что Европейский Союз и дальше продолжит усилия по обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе, коснулся вопросов вокруг дороги Лачин-Ханкенди в Азербайджане и выразил озабоченность в связи с инцидентами, произошедшими в последние дни на армяно-азербайджанской границе.

"Алиев, в свою очередь, еще раз подчеркнул, что Азербайджан поддерживает Брюссельский процесс", - подчеркивается в информации.

"Коснувшись ситуации вокруг дороги Лачин-Ханкенди, президент Азербайджана отметил, что утверждения Армении о якобы блокировании этой дороги абсолютно лживы. Так, с 12 декабря 2022 года по настоящее время по этой дороге проехали около 5 тысяч транспортных средств, принадлежащих российским миротворцам и Международному Комитету Красного Креста, лиц, нуждающихся в медицинской помощи, и сопровождающих их лиц", - отмечает пресс-служба азербайджанского лидера.

Алиев добавил, что Армения все еще осуществляет процесс транспортировки оружия, боеприпасов и личного состава на территорию Азербайджана (в Карабахский регион - ИФ-Аз), где временно размещены российские миротворческие силы.

"Алиев привлек внимание к опасным официальным заявлениям руководства Армении, направленным на эскалацию. Президент отметил, что 20 марта 2023 года во время очередной провокации Армении на армяно-азербайджанской госгранице, где размещается миссия Европейского Союза, был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана, а в ходе провокации, учиненной 5 марта незаконными армянскими воинскими формированиями в Карабахском регионе Азербайджана, погибли двое азербайджанских военнослужащих. Алиев подчеркнул, что все это - результат проводимой Арменией опасной политики", - подчеркивается в информации.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, РАЗГОВОР


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