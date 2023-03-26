В Берлине считают заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси «попыткой ядерного запугивания»

МИД Германии назвал заявление президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси "продолжающейся попыткой ядерного запугивания", сообщает немецкая газета Welt.
"Заявление президента России Владимира Путина о размещении ядерного оружия в соседней Беларуси вызвало критику со стороны правительства Германии. Вечером в министерстве иностранных дел в Берлине заговорили о "дальнейшей попытке ядерного запугивания", - пишет издание.
"Сравнение президента Путина (размещения российского ядерного оружия в Беларуси - ИФ) с совместным использованием ядерного оружия НАТО вводит в заблуждение и не может служить оправданием шага, объявленного Россией", - цитирует Welt заявление немецкого внешнеполитического ведомства.
В субботу Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" заявил, что договорился с президентом Беларуси Александром Лукашенко о размещении "в самое ближайшее время" на территории республики российского тактического ядерного оружия. При этом Путин пояснил, что Россия не передает тактическое ядерное оружие Беларуси. "Мы в принципе делаем все то же самое, что они (США) делают десятилетиями. Они имеют в определенных странах (тактическое ядерное оружие) и готовят носители, и готовят их же экипажи. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич и просил", - сказал президент России.
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