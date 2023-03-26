МИД Азербайджана призвал правительство Франции уважать конституционные права в стране

Осуждаем чрезмерное и несоразмерное применение силы сотрудниками правоохранительных органов против публичных протестов во Франции из-за решения президента Макрона, а в некоторых случаях и бесчеловечное поведение по отношению к протестующим".
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местной прессы о протестах во Франции.
В заявлении содержится призыв к правительству Франции уважать конституционные права в стране, такие как свобода мысли и собраний, а также право на мирный протест.
"Считаем, что Совет Европы и международные правозащитные организации должны расследовать случаи крайнего насилия во Франции и потребовать принятия соответствующих мер в рамках обязательств этой страны", - сказал Гаджизаде.
В.Алиев
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