МИД Азербайджана призвал правительство Франции уважать конституционные права в стране

Осуждаем чрезмерное и несоразмерное применение силы сотрудниками правоохранительных органов против публичных протестов во Франции из-за решения президента Макрона, а в некоторых случаях и бесчеловечное поведение по отношению к протестующим".

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местной прессы о протестах во Франции.

В заявлении содержится призыв к правительству Франции уважать конституционные права в стране, такие как свобода мысли и собраний, а также право на мирный протест.

"Считаем, что Совет Европы и международные правозащитные организации должны расследовать случаи крайнего насилия во Франции и потребовать принятия соответствующих мер в рамках обязательств этой страны", - сказал Гаджизаде.

В.Алиев