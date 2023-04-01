Минобороны Армении сообщило о гибели своего военнослужащего в результате перестрелки между армянскими военными

Перестрелка произошла между военнослужащими ВС Армении, есть погибший и раненый, сообщает Минобороны республики. "31 марта около 22:50 в юго-восточной приграничной зоне Республики Армения (граница с Нахичеванской автономной республикой Азербайджана - ИФ) в условиях крайне плохой видимости произошла перестрелка между военнослужащими ВС Армении", - сообщает пресс-служба Минобороны. В ведомстве отметили, что после инцидента обнаружено тело военнослужащего срочной службы Грачьи Саруханяна, еще один военнослужащий получил ранения. Ведется следствие для выяснения обстоятельств случившегося, отметили в Минобороны. Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».