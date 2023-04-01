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Регион 01.04.2023 12:25

Минобороны Армении сообщило о гибели своего военнослужащего в результате перестрелки между армянскими военными

Перестрелка произошла между военнослужащими ВС Армении, есть погибший и раненый, сообщает Минобороны республики.

"31 марта около 22:50 в юго-восточной приграничной зоне Республики Армения (граница с Нахичеванской автономной республикой Азербайджана - ИФ) в условиях крайне плохой видимости произошла перестрелка между военнослужащими ВС Армении", - сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что после инцидента обнаружено тело военнослужащего срочной службы Грачьи Саруханяна, еще один военнослужащий получил ранения.

Ведется следствие для выяснения обстоятельств случившегося, отметили в Минобороны.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ГИБЕЛЬ


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