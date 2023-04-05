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СНГ 05.04.2023 21:28

Россия и Беларусь «не рухнут», убежден Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность, что Россия и Беларусь успешно преодолеют все трудности, вызванные давлением Запада, и "не рухнут".

"Кто прогнозировал, что мы рухнем - мы не рухнули. И не рухнем", - заявил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле в среду.

Лукашенко напомнил, что президенты за год до этой встречи также обсуждали в кабинетах вопросы развития экономик двух стран, и в частности, микроэлектроники. "И справились же Нашли решение. И у вас, и у нас".

Президент Беларуси также отметил успехи России в сельском хозяйстве: "Хлеб девать некуда, такой урожай. Когда такое было?", и выразил надежду, что "в промышленности будет так же".

Лукашенко 5 апреля прибыл с рабочим визитом в РФ. Вечером 5 апреля, накануне заседания Высшего государственного совета Союзного государства, лидеры двух стран проводят отдельную двустороннюю встречу. На ней президенты рассматривают широкий спектр вопросов белорусско-российских отношений, включая те, которые не подлежат обсуждению на ВГС.

В числе тем - импортозамещение, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей, международная обстановка, принимаемые меры по обеспечению безопасности, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

На следующий день в Москве Лукашенко примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО


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