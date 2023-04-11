ВС Азербайджана ликвидировали 4 армянских военных при пресечении провокации Еревана на границе

Минобороны Армении сообщает о своих потерях по результатам организованной Ереваном провокации на армяно-азербайджанской границе.

Согласно информации оборонного ведомства Армении, в результате предпринятых ВС Азербайджана ответных мер, направленных на предотвращение провокации, ВС Армении потеряли убитыми четверых военнослужащих и шестерых ранеными.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле во вторник позиций азербайджанской армии со стороны ВС Армении на границе. "11 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горусского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)", - говорилось в сообщении военного ведомства.