ВС Азербайджана ликвидировали 4 армянских военных при пресечении провокации Еревана на границе

Минобороны Армении сообщает о своих потерях по результатам организованной Ереваном провокации на армяно-азербайджанской границе.
Согласно информации оборонного ведомства Армении, в результате предпринятых ВС Азербайджана ответных мер, направленных на предотвращение провокации, ВС Армении потеряли убитыми четверых военнослужащих и шестерых ранеными.
Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле во вторник позиций азербайджанской армии со стороны ВС Армении на границе. "11 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горусского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)", - говорилось в сообщении военного ведомства.
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