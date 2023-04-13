Falcon Finance разместила облигации на 700 тыс. манатов

Небанковская кредитная организация (НБКО) «Falcon Finance» в четверг разместила облигаций на 700 тыс. манатов. Облигации были размещены на площадке Бакинской фондовой биржи (БФБ), сообщает «Интерфакс-Азербайджан». «В ходе аукциона 9 инвесторов подали 9 заявок на покупку облигаций НБКО. По итогам аукциона размещен весь объем облигаций – 700 тыс. манатов», - подчеркнули на БФБ. Эмиссия разделена на 700 облигаций номиналом в 1 тыс. манат за ценную бумагу. Доходность – 14% годовых, купонная выплата – каждые 30 дней, срок обращения облигаций - 1 год (360 дней). НБКО привлеченные средства направит на расширение своей деятельности. НБКО «Falcon Finance» получил лицензию в 2013 году. Капитал НБКО на конец 2021 года равен 500,778 тыс. манатов. Активы НБКО оцениваются в 1 млн 557,653 тыс. манатов. Р.Ахмедов

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