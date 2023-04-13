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Финансы 13.04.2023 16:48

Falcon Finance разместила облигации на 700 тыс. манатов

Небанковская кредитная организация (НБКО) «Falcon Finance» в четверг разместила облигаций на 700 тыс. манатов.

Облигации были размещены на площадке Бакинской фондовой биржи (БФБ), сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«В ходе аукциона 9 инвесторов подали 9 заявок на покупку облигаций НБКО. По итогам аукциона размещен весь объем облигаций – 700 тыс. манатов», - подчеркнули на БФБ.

Эмиссия разделена на 700 облигаций номиналом в 1 тыс. манат за ценную бумагу. Доходность – 14% годовых, купонная выплата – каждые 30 дней, срок обращения облигаций - 1 год (360 дней).

НБКО привлеченные средства направит на расширение своей деятельности.

НБКО «Falcon Finance» получил лицензию в 2013 году. Капитал НБКО на конец 2021 года равен 500,778 тыс. манатов. Активы НБКО оцениваются в 1 млн 557,653 тыс. манатов.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: НБКО, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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