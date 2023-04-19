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Дальнее зарубежье 19.04.2023 16:34

Глава Пентагона рассчитывает на вступление Швеции в НАТО до июльского саммита альянса

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в среду, что рассчитывает на вступление Швеции в НАТО до саммита альянса в Вильнюсе.

"Я рассчитываю, что это произойдет до июльского саммита", - сказал он на пресс-конференции в Швеции.

Остин заявил, что призывает Турцию и Венгрию "ратифицировать вступление Швеции". Все остальные страны-члены НАТО, как сообщалось, завершили этот процесс.

Глава Пентагона пообещал, что США будут работать с Будапештом и Анкарой, "чтобы убедить их завершить ратификацию как можно быстрее".

В текущем году саммит лидеров стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

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Тэги: США, ШВЕЦИЯ, НАТО


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