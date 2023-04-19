Рынки акций Европы выросли, исключением стала Великобритания

Большинство европейских фондовых индексов завершили в плюсе торги в среду, и только британский индикатор зафиксировал небольшое снижение.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,1% и составил 468,13 пункта. Предыдущие торги индикатор завершил на максимальном уровне за последние четырнадцать месяцев.

Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,13%. Тем временем германский DAX вырос на 0,08%, французский CAC 40 - на 0,21%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,15% и 0,77% соответственно.

Как стало известно в среду, потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 10,1% в годовом выражении. Таким образом, темпы повышения замедлились по сравнению с 10,4% в феврале. При этом аналитики ожидали более существенного ослабления инфляции - до 9,8%.

Согласно окончательным данным, инфляция в еврозоне в марте замедлилась в марте до 6,9% в годовом выражении по сравнению с 8,5% в феврале. Это соответствует предварительной оценке и ожиданиям аналитиков.

Крупнейший в Европе производитель оборудования для выпуска чипов ASML Holding NV увеличил чистую прибыль в первом квартале в 2,8 раза, выручку - в 1,9 раза, однако объем заказов упал. Бумаги нидерландской компании подешевели на 3,7%.

Нидерландский сервис доставки еды Just Eat Takeaway.com NV улучшил прогноз скорректированной EBITDA на 2023 год, отметив, что его бизнес успешно восстанавливается после прошлогоднего спада, и меры по увеличению рентабельности приносят свои плоды. Компания также объявила о запуске программы обратного выкупа акций на сумму до 150 млн евро, которая будет действовать до декабря 2023 года. Стоимость акций Just Eat Takeaway выросла на 0,3%.

Цена акций Volkswagen опустилась на 0,9%. Накануне стало известно, что германский концерн инвестирует 1 млрд евро в создание новой компании, которая будет специализироваться на НИОКР и закупочной деятельности в Китае.

Капитализация Carl Zeiss Meditec AG упала на 3,6% после того, как компания ухудшила прогноз для рентабельности по EBIT до 17%-20% с 19%-21%.

Котировки бумаг французской Worldline SA, работающей в сфере электронных платежей, выросли на 0,9%. Компания ведет переговоры с банком Credit Agricole о создании совместного предприятия во Франции. В ближайшие два года стороны могут инвестировать в него 80 млн евро.

Heineken, одна из крупнейших пивоваренных компаний в мире, в первом квартале сократила чистую прибыль на 3,4%, до 403 млн евро. Выручка выросла на 9,2% - до 7,632 млрд евро. Рыночная стоимость компании увеличилась на 3,9%.

Вслед за падением стоимости нефти подешевели бумаги нефтяных компаний, в том числе TotalEnergies - на 1%, BP Plc - на 1,7%, Shell - на 0,4%.