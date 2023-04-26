Рынки акций Европы снизились за исключением Испании

Европейские рынки акций завершили торги в среду снижением на опасениях негативного влияния на мировую экономику дальнейшего повышения процентных ставок ведущими центробанками, пишет Trading Economics.

Кроме того, вновь возникла обеспокоенность состоянием банковского сектора США после новостей о резком оттоке депозитов из First Republic Bank в первом квартале и намерении банка сократить до 25% персонала.

При этом позитивными факторами выступили сильные корпоративные отчетности и хорошие статданные.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 0,83% и составил 463,21 пункта.

Французский индикатор CAC 40 уменьшился на 0,9%, британский FTSE 100, германский DAX и итальянский FTSE MIB потеряли по 0,5%.

Исключением стал только испанский IBEX 35, который увеличился всего на 0,04%. Наиболее существенно подорожали бумаги Telefonica (+2,4%), ArcelorMittal (+1,5%), Repsol (+1%).

Котировки акций ряда европейских банков снизились, в том числе Banco Santander - на 1,1%, CaixaBank - на 1,2%, BNP Paribas - на 0,2%, UniCredit - на 1,9%, Intesa Sanpaolo - на 1,1%, BPER Banca - на 6,7%, Banco BPM - на 5,6%.

Капитализация французской Kering SA опустилась на 2,3%, хотя в первом квартале холдинг, владеющий модными брендами Gucci и Yves Saint Laurent, увеличил выручку на 2%.

Британский производитель потребительских товаров Reckitt Benckiser Group Plc увеличил выручку в январе-марте лучше консенсус-прогноза, но его акции упали на 3,5%.

Квартальные продажи британской фармкомпании GSK Plc (бывшая GlaxoSmithKline) снизились на 3%, но превзошли ожидания экспертов. Однако ее стоимость снизилась на 3,9%. Бумаги конкурирующей AstraZeneca подешевели на 3,7%.

Между тем опубликованные в среду статданные показали улучшение настроя потребителей во Франции и Германии

Французский индекс потребдоверия в апреле повысился до 83 пункта по сравнению с пересмотренными 82 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют данные статуправления.

Опережающий индекс доверия потребителей в ФРГ, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, вырос по итогам седьмого месяца подряд и достиг максимума с апреля прошлого года. Значение майского индикатора увеличилось до минус 25,7 пункта по сравнению с минус 29,3 пункта в апреле.

Оба показателя превзошли прогнозы аналитиков.

В Британии подорожали бумаги строительных компаний Persimmon - на 4,9%, Taylor Wimpey - на 3,7% и Barratt Developments - на 3%, а также телекоммуникационной Vodafone - на 3,3%.

Цена акций Standard Chartered выросла на 2,2% после того, как банк сообщил о повышении доналоговой прибыли на 21% в первом квартале. Эта новость способствовала подъему котировок бумаг других представителей финансовой отрасли, включая NatWest Group - на 1,8% и Barclays - на 1,6%.

Рыночная стоимость французской Carrefour SA выросла за день на 2,1%. Ритейлер увеличил продажи в первом квартале на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 22,07 млрд евро.