Глава МИД Франции прибыла в Баку в рамках турне по Южному Кавказу

Глава МИД Франции Катрин Колонна прибыла в Баку.
В своем микроблоге в твиттере в среду вечером она отметила, что с визита в Азербайджан начинает турне по Южному Кавказу.
Глава МИД Франции Катрин Колонна с 26 по 28 апреля совершает турне по Южному Кавказу.
В ходе визита в Азербайджан запланированы встречи Колонны с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.
В Армении Колонна проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и главой МИД Араратом Мирзояном, в Грузии - с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили.
Р.Керимов
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