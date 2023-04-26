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Внешняя политика 26.04.2023 22:17

Глава МИД Франции прибыла в Баку в рамках турне по Южному Кавказу

Глава МИД Франции Катрин Колонна прибыла в Баку.

В своем микроблоге в твиттере в среду вечером она отметила, что с визита в Азербайджан начинает турне по Южному Кавказу.

Глава МИД Франции Катрин Колонна с 26 по 28 апреля совершает турне по Южному Кавказу.

В ходе визита в Азербайджан запланированы встречи Колонны с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

В Армении Колонна проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и главой МИД Араратом Мирзояном, в Грузии - с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, МИД


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