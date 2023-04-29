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Внешняя политика 29.04.2023 13:44

Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан - братские страны

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в аэрокосмическом и технологическом фестивале TEKNOFEST в Стамбуле, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Главы государств и их супруги прибыли на территорию проведения фестиваля на автомобиле Togg турецкого производства.

Выступивший с речью на мероприятии Алиев подчеркнул, что Турция и Азербайджан - дружеские, братские страны.

"Я очень рад вновь находиться в братской стране. Передаю вам искренние приветствия азербайджанского народа. Год назад TEKNOFEST прошел в Азербайджане, и мы с моим дорогим братом приняли в нем участие. Сегодня я приехал в Турцию. Это вновь демонстрирует, что Турция и Азербайджан всегда вместе. Турция и Азербайджан - дружеские, братские страны", - заявил президент Азербайджана.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, АЛИЕВ


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