Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан - братские страны

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в аэрокосмическом и технологическом фестивале TEKNOFEST в Стамбуле, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Главы государств и их супруги прибыли на территорию проведения фестиваля на автомобиле Togg турецкого производства.

Выступивший с речью на мероприятии Алиев подчеркнул, что Турция и Азербайджан - дружеские, братские страны.

"Я очень рад вновь находиться в братской стране. Передаю вам искренние приветствия азербайджанского народа. Год назад TEKNOFEST прошел в Азербайджане, и мы с моим дорогим братом приняли в нем участие. Сегодня я приехал в Турцию. Это вновь демонстрирует, что Турция и Азербайджан всегда вместе. Турция и Азербайджан - дружеские, братские страны", - заявил президент Азербайджана.

В.Алиев